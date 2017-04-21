Футболисты СГУ примут участие в мини-турнире в Санкт-Петербурге
Продолжаются соревнования в рамках Национальной студенческой футбольной лиги.
С 25 по 27 апреля в Санкт-Петербург пройдет XIV мини-турнир Высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования сезона 2016-2017 гг., который получил название «Кубок СПбГУ». Соперниками представителей Саратовского государственного университета станут команды Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) и Южного Федерального университета (Ростов-на-Дону).
По информации пресс-службы саратовского клуба, к питерскому этапу НСФЛ три команды подошли с практически одинаковым турнирным «багажом». Студенческие сборные ЮФУ, СГУ и УрФУ продолжают погоню за лидерами, имея в своем активе после 9 туров 18, 16 и 15 очков соответственно. А вот хозяева соревнований СПбГУ находятся на грани вылета из Высшего дивизиона соревнований, располагаясь на последнем месте в турнирной таблице с 4 очками.
Матчи турнира будут проходить на малой арене спортивного комплекса «Петровский». Там же 25 апреля состоится торжественная церемония открытия Кубка СПбГУ.