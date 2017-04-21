В воскресенье перекроют движение в районе набережной
Ограничение вводится в связи с проведением полумарафона.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, с целью обеспечения безопасности дорожного движения во время мероприятия будут временно ограничены остановка, стоянка и движение транспортных средств с 7 часов утра до 3 часов дня. Ограничение коснется следующих улиц:
- ул. Московской на участке дороги от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережной Космонавтов,
- ул. Набережной Космонавтов на участке дороги от ул. Обуховской переулок до развязки моста Саратов - Энгельс,
- ул. Набережная Космонавтов 1-й и 6-й Причал,
- ул. Набережной Космонавтов – с 1-го по 5-й ярус,
- ул. им. Лермонтова М.Ю. на участке дороги от ул. Октябрьской до ул. Московской,
- ул. Соляной на участке дороги от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Лермонтова М.Ю.,
- ул. Обуховский переулок на участке дороги от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. им. Чернышевского Н.Г.,
- ул. Валовой на участке дороги от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. Набережной Космонавтов,
- ул. Нескучный переулок на участке дороги от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Лермонтова М.Ю.,
- ул. им. Григорьева Е.Ф. на участке дороги от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Лермонтова М.Ю.,
- ул. Октябрьской на участке дороги от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережной Космонавтов,
- ул. Бабушкин взвоз на участке дороги от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережной Космонавтов
Исключение составят транспортные средств, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
Фото http://mir.karelia.ru