В воскресенье перекроют движение в районе набережной

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По информации городского комитета дорожного хозяйства, с целью обеспечения безопасности дорожного движения во время мероприятия будут временно ограничены остановка, стоянка и движение транспортных средств с 7 часов утра до 3 часов дня. Ограничение коснется следующих улиц:- ул. Московской на участке дороги от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережной Космонавтов,- ул. Набережной Космонавтов на участке дороги от ул. Обуховской переулок до развязки моста Саратов - Энгельс,- ул. Набережная Космонавтов 1-й и 6-й Причал,- ул. Набережной Космонавтов – с 1-го по 5-й ярус,- ул. им. Лермонтова М.Ю. на участке дороги от ул. Октябрьской до ул. Московской,- ул. Соляной на участке дороги от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Лермонтова М.Ю.,- ул. Обуховский переулок на участке дороги от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. им. Чернышевского Н.Г.,- ул. Валовой на участке дороги от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. Набережной Космонавтов,- ул. Нескучный переулок на участке дороги от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Лермонтова М.Ю.,- ул. им. Григорьева Е.Ф. на участке дороги от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Лермонтова М.Ю.,- ул. Октябрьской на участке дороги от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережной Космонавтов,- ул. Бабушкин взвоз на участке дороги от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережной КосмонавтовИсключение составят транспортные средств, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.Фото http://mir.karelia.ru