В саратовском Доме кино начинается "Итальянская весна"

Программа составлена таким образом, чтобы как можно ярче представить современный кинематограф Италии — от громких кассовых проектов до редких авторских. Зрителей ждут полнометражные комедии, мелодрамы и драмы, короткий метр, документальные работы и необычные проекты на грани жанров и видов искусств¬. Такие фильмы редко доходят до нашего зрителя, поэтому каждый показ будет саратовской премьерой.22 апреля кинофестиваль откроется солнечной комедией «Белое вино из Баббудойу» / Bianco di Babbudoiu Игора Биддау. Микеле, Роберто и Стефано — наследники имения и виноградника Баббудойу, основанного на Сардинии их отцом (babbudoiu переводится с сардского как «твой отец»). Легкую и веселящую, как белое вино из Баббудойу, сардинскую комедию разыгрывают участники лучшего комического трио современной Италии Pino e gli anticorpi.Сатирическая комедия «Министр» / Il Ministro Джорджо Амато рассказывает о предпринимателе на грани банкротства, который решает обратиться за помощью к… итальянскому министру. В главной роли — Джанмарко Тоньяцци, сын классика комедии по-итальянски Уго Тоньяцци. Зрители RIFF безоговорочно отдали фильму приз зрительских симпатий.Открытие RIFF этого года — хипстерски-легкая сатира Паоло Миттона «Ломастер» / The repairman о безработном парне, который вдруг нацелился на Нобелевскую премию, чтобы удержать любимую девушку. Кинокритики называют фильм одним из самых ярких дебютов в итальянском кино последних лет.Зрители Дома кино увидят также комедийный триптих «Приезжайте жить в Неаполь!» / Vieni a vivere a Napoli! от абсолютного триумфатора Венецианского кинофестиваля прошлого года Эдоардо Де Анджелиса и др. про удивительную жизнь мультикультурного Неаполя и населяющих его эмигрантов со всего света. Фильм создает удивительный эффект присутствия в повседневной жизни города контрастов.Чувственная криминальная мелодрама Микеле Альайкуе «Без всякой жалости» / Senza nessuna pieta с Пьерфранческо Фавино получила Премию Пазинетти на 71-м Венецианском кинофестивале и была номинирована на «Венецианские горизонты».Завораживающий саспенс «В глубине леса» / In fondo al bosco Стефано Лодовики о таинственно исчезнувшем во время шествия Крампуса ребенке получил «Серебряную ленту» за лучший звук, который почти магически погружает зрителя в таинственную атмосферу заснеженного североитальянского леса.По традиции в программе RIFF будут представлены короткометражные фильмы, признанные лучшими в этом году на различных кинофестивалях. Восемь итальянских короткометражек, собранных в альманах «Жизнь как чудо», напоминают о том, как прекрасен наш мир.RIFF`2017 было решено посвятить памяти классика итальянского кино Этторе Сколы и презентовать документальный фильм «Смеясь и шутя. Портрет итальянского режиссера» / Ridendo e scherzando. Ritratto di un regista all’italiana, снятый дочерьми мастера — Паолой и Сильвией Скола. Этторе Скола, великий режиссер, сценарист, мультипликатор, юморист, интеллектуал, боец от мира искусства, предстанет перед зрителями в полном любви рассказе дочерей, в котором органично сплелись отрывки из интервью Сколы, сцены из его знаковых фильмов, бэкстейджи, трогательные домашние видео и редкие фотографии из семейного альбома. «Портрет итальянского режиссера» получил «Серебряную ленту» как лучший документальный фильм этого года.Документальная программа RIFF представлена также вдохновляющим, невероятно красивым фильмом-путешествием «Дорога франков» / I volti delle Vie Francigene режиссера Фабио Дипинто. Вместе с паломниками со всего света зрители пройдут по Дороге франков, самой популярной после пути святого Иакова паломнической дороге средневековой Европы.Генеральные партнеры RIFF: Посольство Италии, АО ЮниКредит Банк, программа PRIA Консульства Италии, Marriott Grand.Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.ПРОГРАММА КИНОФЕСТИВАЛЯ22 АПРЕЛЯ, СУББОТА18:30 Фильм открытия – «Белое вино из Баббудойу» (Bianco di Babbudoiu), комедия, 93 мин.20:30 «Без всякой жалости» (Senza nessuna pieta), мелодрама, 92 мин.23 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ17:00 «Ломастер» (The Repairman), комедия, 90 мин.19:00 Сборник лучших короткометражек «Жизнь как чудо» (Rassegna dei corti “La vita come miracolo”), комедия, мелодрама, 90 мин.24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК17:00 «Евангелие от Маттеи» (Il Vangelo secondo Mattei), авторская комедия, 81 мин.19:00 «Приезжайте жить в Неаполь!» (Vieni a vivere a Napoli), комедия, 88 мин.25 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК18:00 «Дорога франков» (I volti delle Vie Francigene), документальный, 51 мин.19:00 «Министр» (Il Ministro), комедия, сатира, 90 мин.26 АПРЕЛЯ, СРЕДА16:40 «Смеясь и шутя. Портрет итальянского режиссера» (Ridendo e scherzando - Ritratto di un regista all’italiana), документальный, биографический, 81 мин.19:00 «В глубине леса» (In fondo al bosco), саспенс, триллер, 90 мин.Подробнее о кинофестивале: www.riff-russia.ruRIFF-Саратов во ВКонтакте: https://vk.com/riff_saratov