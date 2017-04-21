Какие молочные продукты сегодня рекомендуют эксперты?

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- На самом деле наш творожный сырок «Детский» изготавливается только из натуральных продуктов. В нем нет ни ГМО, ни растительных жиров, ни усилителей вкуса, ни консервантов. Вообще при изготовлении нашей продукции никаких технологий удешевления мы не применяем.В основе производства сырка - классическая рецептура. В составе продукта - настоящий творог, сливочное масло, сахар и нотки аромата ванили.- Поскольку в продукте совершенно отсутствуют какие-либо консерванты, срок годности у него не большой, всего 10 суток, и только при условии соблюдения температурного режима не более +4С в холодильнике. И, естественно, как любой натуральный продукт, он нуждается в особой организации контроля хранения. Перед покупкой надо внимательно изучить срок годности и не запасаться творожным сырком впрок, только если вы не собрались печь запеканку или жарить сырники для всей семьи.-Для детского сырка используется высококачественный натуральный творог, из цельного молока, которое поступает на наш комбинат с лучших фермерских хозяйств Саратовской области. Только из качественного натурального коровьего молока можно получить настоящий творог, содержащий кальций, калий, фосфор и другие полезные для здоровья витамины и минералы.- Это очень питательный продукт с высоким содержанием белка, что позволяет легко усваивать его организмом. Классическая рецептура детских творожных сырков была разработана давно академиками-диетологами. В питании нет случайностей. Творожные сырки – не просто сладкий десерт, как торт или пирожные. Наш сырок приносит реальную пользу организму, так как содержит массу полезных витаминов и микроэлементов. Всем известно, что творог - почти чемпион по количеству кальция. А кальций лучше всего усваивается с жирами, поэтому для максимальной пользы продукта в сырки добавляют сливочное масло. Наши сырки полезны всем – и детям, и взрослым. Ведь в их основе – натуральный творог, который мы производим. Его можно сравнить с домашним или «деревенским», потому что основной принцип получения тот же.- Конечно. Сначала молоко сквашивается под действием полезных бактерий. Для творога, идущего на детские сырки, используется специальная закваска, дающая нежное и однородное зерно, низкую кислотность и выраженный сливочный аромат. В процессе превращения в творог молоко подогревается и перемешивается в определенном режиме. Это требует достаточно времени, потому что большая скорость только испортит продукт.Неоспоримое преимущество нашего творога заключается в исключительной чистоте и стерильности продукта. Весь процесс производства закрытый, что защищает творог от воздействия внешних факторов.-Сначала полученный творог перетирается в специальной коллоидной мельнице до пастообразного состояния и направляется в танк-смеситель, куда также добавляются сливочное масло и сахар, всё аккуратно перемешивается в емкости, таким образом, чтобы масса обогатилась кислородом.Кроме того, при дальнейшей фасовке сырка на ленте транспортера отсутствует какое-либо сдавливание структуры творожка, что позволяет сохранить наш «творожный деликатес» нежным и воздушным.- В нашей стране до 18 века творог называли просто сыром, ведь до петровских времен на Руси не знали сыра в современном понимании. Молоко скисало само, благодаря содержащимся в воздухе бактериям, либо в него добавляли закваску(простоквашу), после чего немного подогревали в печи, и оно распадалось на белые сгустки творога(«сыра») и сыворотку. Сыром называли более нежный по вкусу и более питательный продукт. И сейчас «сырок» – это десерт, который делают из творога, сливочного масла и сахара. Впервые творожные сырки начали производить в СССР в 30-х годах ХХ века. Только вместо сахара к ним добавляли соль или пряности. В привычном для нас виде сырки появились только в 1950 году и быстро стали популярными. Сладкий ванильно-сливочный вкус очень понравился детям. И несмотря на то, что называется десерт «Детский» сырок, любят его независимо от возраста.-Такое название возникло вместе с продуктом(сырком) еще в СССР. Тогда, в послевоенное время, старались разрабатывать рецептуры продуктов питания с повышенной калорийностью. Дело в том, что детям для роста и восполнения затраченной энергии требуются более питательные продукты. Кроме того, всегда существовала проблема накормить ребенка обычным классическим творогом. А вот сладким, вкусным и ароматным - проще. Некоторые родители даже пытались выдать сырок за мороженое.-Действительно, напоминает. Мы это знаем - наши эксперты проводили маркетинговые исследования, когда изучали и анализировали покупательские предпочтения. Безусловно, такой вкус возникает благодаря качественному сливочному составу сырков и, конечно, аромату ванили. Я сама каждое утро начинаю с нашего творожного сырка.- Их всего два- классический и с изюмом. Основные ингредиенты одинаковы, но разница, безусловно, имеется. Дело в том, что для сырка с изюмом используется отборный высококачественный иранский изюм из красного винограда без косточек. В нем больше, чем в светлом изюме, калия, железа, витаминов, антиоксидантов, положительно влияющих на иммунитет. Кстати, это весьма сладкий сухофрукт. Именно поэтому в сырки с изюмом добавляется меньше сахара, чем в классический.P.S. А блинчики с детским сырком "Из села Удоево" - это вкусно, полезно и быстро! Главное отличие от привычного способа приготовления знакомого лакомства - в ...начинке, содержащей все необходимые компоненты, буквально три в одном. Здесь не только самый настоящий творог, но и сливочное масло, сахар, а также нотки аромата ванили! С такой готовой начинкой можно заметно сэкономить и время, и деньги!