Саратовцев приглашают пройти тест по истории Великой Отечественной войны

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По сообщению информационно-аналитического отдела областной думы, целью данной акции является привлечение внимания общества к проблеме исторической грамотности граждан, а также мотивация россиян к по-лучению знаний об истории родной страны в целях сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации исторических событий.Масштабное историческое тестирование пройдет по всей России и за рубежом. Предполагается, что участие в нем примут не менее 300 тысяч человек.Всем участникам будут предложены 30 вопросов о Великой Отече-ственной войне. Поверить свои знания сможет каждый вне зависимости от пола и возраста.Также 23 апреля в течение суток (с 00.00 до 24.00 по мос-ковскому времени) появится возможность пройти тест в режиме он-лайн на сайте проекта кдгр.рф.