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Саратовская гимназистка выиграла олимпиаду по немецкому языку

Новости
Саратовская гимназистка выиграла олимпиаду по немецкому языку


В испытаниях, которые проходили в Калининграде, участвовали 208 школьников из 64 регионов России.

По информации министерства образования области, в число победителей олимпиады вошла одиннадцатиклассница гимназии №1 Саратова Эвелина Ермишина. Девушка изучает немецкий язык со второго класса, серьезно занимается им последние четыре учебных года. В 10 классе три месяца жила в Германии в семье, все это время ходила в немецкую школу, принимала участие в программе «Мост в немецкий университет».

В министерстве напомнили, что ученики школ области регулярно показывают высокие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку. Так, в 2016 году, призером олимпиады стала ученица этой же гимназии Мария Еськина.

Ранее девятиклассница гимназии №1 София Бакиева стала победителем всероссийской олимпиады школьников по праву. Кроме того, девять представителей нашего региона стали призерами олимпиады по истории, информатике и ИКТ, химии, литературе, английскому языку.

Фото https://media.makler.md