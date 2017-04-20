Саратовская гимназистка выиграла олимпиаду по немецкому языку

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По информации министерства образования области, в число победителей олимпиады вошла одиннадцатиклассница гимназии №1 Саратова Эвелина Ермишина. Девушка изучает немецкий язык со второго класса, серьезно занимается им последние четыре учебных года. В 10 классе три месяца жила в Германии в семье, все это время ходила в немецкую школу, принимала участие в программе «Мост в немецкий университет».В министерстве напомнили, что ученики школ области регулярно показывают высокие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку. Так, в 2016 году, призером олимпиады стала ученица этой же гимназии Мария Еськина.Ранее девятиклассница гимназии №1 София Бакиева стала победителем всероссийской олимпиады школьников по праву. Кроме того, девять представителей нашего региона стали призерами олимпиады по истории, информатике и ИКТ, химии, литературе, английскому языку.Фото https://media.makler.md