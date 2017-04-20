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Стартует фотоконкурс «Я снимаю кино»

Новости / Культура
Стартует фотоконкурс «Я снимаю кино»



Он будет проходить в рамках открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».

По информации областного методического киновидеоцентра, цель проведения конкурса - популяризация самодеятельного киновидеотворчества и выявление новых творческих личностей в направлении киновидеоискусства.

Принять участие могут как отдельные авторы, так и детские киностудии, творческие объединения, студенты. Возраст участников не ограничен.

На конкурс принимаются фотоработы, отражающие процесс съемки фильма, либо представляющие собой постановочное фото кадра из любимого кино. Самые интересные снимки будут демонстрироваться на фестивале. Победителей определят путем открытого зрительского голосования в социальной сети «ВКонтакте».

Уже сейчас фотоработы можно разместить в альбоме «Я снимаю кино». Заявки принимаются принимаются до 1 сентября. Награждение победителей состоится в день закрытия фестиваля – 6 октября.

Фото https://xakac.info