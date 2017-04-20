В Саратове состоится научно-практическая конференция «Духовность и современность»
В мероприятии примут участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций Саратовской области.
Конференция пройдет 21 апреля уже в седьмой раз в Русской православной классической гимназии. Ее организатором выступает Саратовский областной институт развития образования.
Конференция проводится по социально-гуманитарному направлению по следующим секциям: русский язык и русская литература, зарубежная литература, краеведение, иностранный язык, социология и право, история мировых религий, история, психология, культурология, православие и экология.
Фото http://www.eastkorr.net