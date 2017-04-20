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Центральная городская библиотека приглашает на "Библионочь"

Новости / Культура
Центральная городская библиотека приглашает на "Библионочь"

Акция пройдет 22 апреля.

Центральная городская библиотека проводит мероприятия "Библионочи" с 2012 года. На этот раз гостям покажут театрализованные постановки краеведческой тематики, состоятся встречи с известными саратовцами, на выставках будут представлены книги о родном городе.

Среди участников «Библионочи-2017» - известный путешественник, исследователь, член Русского географического общества, член Союза писателей России Игорь Смилевец, мастера саратовской гармошки, артисты театра драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ», студенты и преподаватели консерватории имени Л.В.Собинова», исполнители ирландских и еврейских национальных танцев.

Традиционной составляющей программы «Библионочи» является показ фильма краеведческой тематики. В год юбилея К.А.Федина зрителям будет представлен фильм «Первые радости».

Детские программы акции пройдут в рамках специального проекта «Библиосумерки», которые начнутся с подведения итогов конкурса «Калейдоскоп юбилейных литературных дат 2017 года». Детей ждут литературные игры, библиотечный квест, мастер-классы, спектакль театра «Карамелька», виртуальная экскурсия по Саратову.

Фото http://cs625225.vk.me