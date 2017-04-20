Спасатели отработают тушение лесного пожара с воздуха
Мероприятие пройдет в ходе Всероссийского командно-штабного учения по пожарной безопасности.
По информации областной Службы спасения, в связи с приближающимся пожароопасным периодом 21 апреля будет производиться практическая работа с использованием водосливного устройства (ВСУ-5) с вертолета МИ-8 при тушении лесного пожара. В ходе выполнения задания будет осуществляться беспарашютное десантирование спасателей при помощи альпинистского снаряжения в зону возгорания для определения площади пожара и наведения вертолета с ВСУ-5 на цель.
Задание будут выполнять спасатели МБУ «Энгельс-Спас» и областного государственного учреждения «Служба спасения Саратовской области». Группу спасателей возглавит начальник Службы спасения Юрий Юрин.
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