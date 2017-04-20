Трагедия на производстве: погиб сварщик
По факту смерти мужчины после получения травм проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 18 апреля 32-летний местный житель на территории предприятия в Саратове осуществлял работы по сварке основания бака высокого давления. В процессе сварки бак следовало периодически поворачивать вокруг своей оси с помощью крана. Для очередного вращения работник закрепил на баке цепь, которую крановщик стал натягивать. Во время ее натяжения мужчина, находившийся в непосредственной близости от бака, получил травмы головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за контроль по соблюдению техники безопасности.
Фото http://primrep.ru