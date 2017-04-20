В Саратове отметят День донора
Торжественное мероприятие пройдет сегодня в областной станции переливания крови.
По информации регионального минздрава, ежегодно 20 апреля отмечается национальный День донора крови в честь первого успешного переливания крови акушером Андреем Вольфом из Санкт-Петербурга женщине, у которой была большая кровопотеря при родах 20 апреля 1832 года.
К этой дате министерство совместно с региональным центром крови и Саратовским региональным отделением «Российского Красного Креста» проводит очередную донорскую акцию под девизом «Поделись своей частичкой».
В центре крови волонтеры Красного Креста не только сдадут кровь, но и примут участие в торжественном мероприятии, в ходе которого более 20 доноров будут награждены нагрудным знаком «Почетный донор России».
Фото http://kraszdrav.ru