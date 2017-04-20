Стартовала антинаркотическая акция «Дети России-2017»
Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции проводится с 17 по 26 апреля.
Целями мероприятий, инициированных УНК ГУ МВД России по Саратовской области, являются предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.
В период проведения операции на территории области пройдут мероприятия по проверке мест массового досуга, где может осуществляться торговля наркотическими средствами. Будут выявляться лица, занимающиеся сбытом и потреблением наркотиков. В образовательных учреждениях организовано проведение профилактических мероприятий, направленных на разъяснение несовершеннолетним последствий от потребления наркотиков, а также об ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.
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