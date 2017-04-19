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Во Дворце бракосочетаний появятся «Свадебные колокола».

Новости
Во Дворце бракосочетаний появятся «Свадебные колокола».


Открытие культурного объекта на пешеходной зоне состоится 23 апреля – в православный праздник Красная горка, когда традиционно на Руси играли свадьбы.

В этом году региональное управление по делам ЗАГС положит начало новой семейной традиции - во Дворце бракосочетаний зазвонят свадебные колокола. Они специально отлиты на литейном заводе в Воронеже и имеют свой оригинальный неповторимый звук. На Красную горку молодожены после окончания церемонии бракосочетания будут звонить в них, возвещая о рождении своей семьи.

- Колокольчик – это миниатюрная копия колокола, он издревле является самым символичным из традиционных свадебных атрибутов. На Красную горку звоном колокольчиков наполнится Саратов, не оставляя места раздорам и разладам, дисгармонии и несчастью, - сообщила начальник управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева.

Фото http://eturaku.com