Во дворе пятиэтажки на Политехнической обнаружено тело женщины
По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, сообщение об обнаружении тела поступило в правоохранительные органы сегодня утром. На вид погибшей - 27-32 года.
- В настоящее время следователем территориального подразделения СК завершен осмотр места происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности женщины, а также всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в управлении. - Тело погибшей направлено на судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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