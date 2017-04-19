Саратовцы узнают историю драматического театра Вольска
20 апреля в Радищевском музее (корпус на Первомайской) откроется выставка из собрания Вольского краеведческого музея.
По информации организаторов, в экспозиции будут представлены свыше 130 эскизов декораций и костюмов к разным спектаклям, нарисованные и выполненные в мастерских Вольского драматического театра художниками Виктором Вороновым, Флерой Салахиевой, Татьяной Гариной.
Впервые выставка состоялась в Вольском краеведческом музее в рамках XIV фестиваля театров малых городов России в 2016 году.
Во время презентации состоится встреча с художественным руководителем Вольского драматического театра Ниной Бобровой и главным художников театра Татьяной Гариной.
Фото http://sati-sgk.ru