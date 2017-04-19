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В районе гостиницы "Словакия" ограничено движение

Новости
В районе гостиницы "Словакия" ограничено движение


Там проводятся работы по благоустройству.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, с целью обеспечения безопасности дорожного движения в рамках проведения комплекса мероприятий сегодня с 6.00 запрещено движение транспорта по ул. Набережная Космонавтов от ул. Московская до гостиницы "Словакия". Ограничение будет снято 21 апреля в полночь.

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий. Регулирование движения будет осуществляться сотрудниками ГИБДД.

Водителям транспортных средств необходимо заранее выбирать маршрут объезда ул. Набережная Космонавтов через близлежащие улицы.

Фото http://kubantv.ru