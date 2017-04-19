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СГТУ вошел в число опорных вузов страны

Новости
СГТУ вошел в число опорных вузов страны


Всего в списке - 22 учреждения высшего образования.

Экспертный совет при министерстве образования и науки определил вузы, которые победили во втором этапе по созданию опорных университетов. Данная программа направлена на создание сильных университетов в российских регионах, которые на основе объединения научных баз, кадровых и финансовых ресурсов смогут обеспечить трансформацию системы кадровой подготовки, привлечь сильных студентов, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона.

По итогам конкурсного отбора были отобраны две группы вузов: 8 университетов-победителей с выделением федерального финансирования реализации программы развития, а также 14 университетов-победителей, чьи программы развития будут финансово поддержаны регионом с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств министерства образования и науки РФ. По информации министерства образования области, Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина вошел во вторую группу.

Участникам программы предстоит реорганизация. Одной из ее целей является повышение качества образования путем сокращения количества вузов за счет их объединения. Отобранные университеты должны в течение трех месяцев представить в министерство пятилетнюю программу развития.

Фото http://saratovregion.ucoz.ru