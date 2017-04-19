В Саратовском районе временно закрывается железнодорожный переезд
Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 22:00 20 апреля до 06:00 21 апреля будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Красный Текстильщик).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 16 км станции Багаевка (автодорога Багаевка – Александровка).
Фото https://om-saratov.ru