В Саратовской области пройдет кинофестиваль «И помнит мир спасенный…»
Стартовали кинопоказы, посвященные празднованию Дня Победы.
Кинофестиваль пройдет с 3 по 10 мая. По информации областного методического киновидеоцентра, на всех киноустановках нашей области пройдет цикл мероприятий «Салют во славу Победы». Будут проведены встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, организованы показы художественных фильмов о событиях того времени и их обсуждение со зрителями.
В настоящее время уже проходят предпраздничные кинопоказы. Так, 17 апреля в городском Доме культуры «Звезда» Саратова состоялся кинопоказ художественного фильма «Девочка ищет отца» (1959г.) режиссера Л.Голуба. На просмотр были приглашены ученики третьего класса общеобразовательной школы № 86.
На прошлой неделе уже состоялось два показа в Доме культуры «Звезда». Ученики четвертых и девятых классов 86-й школы посмотрели фильмы «Сын полка» (1946г.) режиссера В.Пронина и «Судьба человека» (1959г.) режиссера С.Бондарчука.
Фото https://news.tts.lt