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Подведены итоги операции "Тонировка"

Новости
Подведены итоги операции "Тонировка"


Мероприятия стартовали вчера и будут проводиться до 25 апреля.

По информации Госавтоинспекции Саратова, автоинспекторы будут проверять соблюдение водителями требований Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств на всех въездах в город, а также на центральных улицах и кольцевых развязках.

В первый день профилактического мероприятия на кольцевой развязке ул. Симбирская и ул. Аэропорт были выставлены дополнительные экипажи сотрудников ДПС, а также привлечены дружинники Дорожного патруля. Только за первый час было составлено более 10 материалов об административных правонарушениях. Некоторые автомобилисты устраняли тонировку на месте, тем же, кто по каким-либо причинам отказывался это сделать, вместе с постановлением об административном правонарушении вручалось требование о прекращении противоправных действий. Большинство водителей согласились, с тем, что чрезмерно затемненные стекла негативно влияют на безопасность на дороге, так как обзор для водителя ухудшается, особенно в темное время суток, однако устранять нарушение на месте не стали, пообещав сделать это в ближайшее время.

В ГИБДД напомнили, что при остановке транспортного средства с нанесенной тонировкой с нарушением требований светопропускания стекол на водителя налагается штраф в размере 500 рублей, а также вручается требование об устранении нарушения. В случае, если при повторной остановке такого автомобиля выяснится, что нарушение не устранено, водитель вновь привлекается к административной ответственности за нарушение требований тонировки, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Это уже влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.