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Горожанам представят "Новый образ Саратова"

Новости
Горожанам представят "Новый образ Саратова"

Сегодня в 19 часов в центре «Пионер». состоится лекция «Новый образ Саратова: Кто, как и зачем благоустраивает город?».

Архитектор КБ «Стрелка» и руководитель проекта по комплексному развитию среды Саратова Алена Жмурова объяснит, как организована работа на всех этапах благоустройства: от исследования и составления технического задания до строительства. На презентации жители смогут обсудить проект улицы Рахова. Она была спроектирована как бульвар в жилом районе, но вскоре превратится в линейный парк.

Также слушателям расскажут, что такое дизайн-код города. Им представят пилотный проект нового оформления проспекта Кирова. Жукова на примере рекламных вывесок и информационных конструкций объяснит, почему городу нужен единый стиль и как от этого выиграет бизнес.

Также в ближайшие годы в Саратове планируют благоустроить улицу Московскую, площади Кирова, Театральную и Привокзальную, набережную Космонавтов. Проекты благоустройства разрабатываются саратовскими архитектурными бюро. Их предложения представят жителям этой весной.