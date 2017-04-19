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В Пушкинке стартовал экологический марафон «Мы живем на Волге»

Новости / Культура
В Пушкинке стартовал экологический марафон «Мы живем на Волге»

В Областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина стартовал экологический марафон «Мы живем на Волге», в рамках которого с 1 апреля до 15 мая проходит литературная читательская акция «О Волга, эти строки о тебе!»

Дети и подростки – читатели детских, сельских, школьных библиотек Саратовской области активно включились в акцию: вместе с друзьями, родителями, учителями они готовят видеоролики с прочтением стихов, посвященных Волге (в т.ч. её экологическим проблемами). Видеоролики размещены на канале библиотеки на YouTube.com. В исполнении юных чтецов звучат строки Николая Некрасова, Андрея Дементьева, Евгения Евтушенко и, конечно, нашего земляка – поэта Николая Егоровича Палькина.

Также в рамках экологического марафона 21 апреля состоится выезд БИБЛИОБУСа в Энгельсский муниципальный район (село Квасниковка) с информационно-познавательной программой, посвященной Году экологии – «Мы живем на Волге», начало в 17.00. Мероприятие пройдет в канун Всероссийской акции «Библионочь-2017» в рамках спецпроекта «Библиофары». В программе: конкурсы и викторины, посвященные охране окружающей среды и экологии водных ресурсов; игра по истории и экологическим проблемам реки Волги.

Завершится экологический марафон «Мы живем на Волге» 18 мая, в канун Дня Волги. В этот день пройдет межрегиональный видеомост, в рамках которого состоится читательская веб-конференция, посвященная экологии Волги. Заявки на участие уже начали поступать из городов Поволжья.