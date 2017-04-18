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В Боголюбовском училище открывается Международный академический выставочный проект «ИЮНЬ 22. НА СТОРОНЕ ЧЕЛОВЕКА»

Новости / Главное из рубрик / Культура
В Боголюбовском училище открывается Международный академический выставочный проект «ИЮНЬ 22. НА СТОРОНЕ ЧЕЛОВЕКА»

Завтра в Саратовском училище имени Н.Боголюбова состоится презентация Международного академического выставочного проекта «ИЮНЬ 22. НА СТОРОНЕ ЧЕЛОВЕКА».

Выставка посвящена памяти павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ее авторы - выпускники Суриковского института.

"Молодым художникам, работающим с разными изобразительными средствами, было предложено проанализировать свое отношение к событиям Великой Отечественной войны (1941-1945), прочувствовать их, не только опираясь на книги и фильмы о войне, а вжиться в саму ситуацию начала масштабной и страшной трагедии. Была поставлена задача создать не мемориальные произведения, а отобразить доступными художественными способами образы, возникающие при соприкосновении с этой темой. Задача выставки — представить образы Войны, внезапно втянувшей миллионы людей в свой круговорот. В центре внимания - Человек. Художник должен встать «на сторону Человека».

В проекте приняли участие молодые художники, выпускники Суриковского института, и мэтры современного искусства, работы которых структурируют, организуют концептуальный строй экспозиции. Спустя тридцать лет с момента создания будет представлен триптих Константина Худякова «Вишня сорок пятого» (из коллекции Александра Сплошнова). Из недавних произведений — инсталляция Ивана Колесникова и Сергея Денисова, работа Игоря Севера на тему милитаризма.

Подобные выставки - чрезвычайно важное явление в культурной жизни страны. Культура — это особое пространство, в котором задаются и поддерживаются важнейшие для общества нравственные координаты. Память о трагических страницах нашей истории должна стать гарантией невозможности повторения подобного впредь. Проекты, призванные сохранять и укреплять историческую память, актуальны, как никогда. Привлечение к этому процессу новых творческих сил, молодых художников — одна из важнейших задач государственной культурной политики. После всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, тот факт, что Россия сильна духом, сильна своими талантами, свидетельствует о том, что у нашего народа имеется огромный созидательный потенциал", - представляет проект министр культуры России Владимир Мединский.

Сроки экспонирования в Саратове: 19 апреля — 14 мая 2017 года.