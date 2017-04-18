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Очередные сельхозярмарки прошли в Саратовской области

Новости
Очередные сельхозярмарки прошли в Саратовской области

15 апреля 2017 года на 4-х торговых площадках города Саратова и в муниципальных районах области прошли еженедельные сельскохозяйственные ярмарки.

В Саратове ярмарки проводились на Театральной площади, сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенской и Томской.

В сельскохозяйственной ярмарке на Театральной площади приняли участие 264 сельхозтоваропроизводителя из 31 муниципального района области.
С мясом участвовали в ярмарке 66 сельхозтоваропроизводителей из 18 районов области, которые предложили к реализации 29,2 тонны мяса, в том числе 17,6 тонны говядины, 9,2 тонн свинины, 2,4 тонны баранины.

Молочную продукцию поставили на реализацию 23 производителя из 11 районов области в количестве 7,2 тонны.

В преддверии праздника Пасхи было увеличено количество участников с продукцией птицеводства. Торговлю яйцом осуществляли 9 птицефабрик. К реализации было предложено 139,9 тыс. штук яиц.

Мясо птицы для реализации поставили 18 сельхозтоваропроизводителей области всех форм собственности в количестве 3,3 тонны.

Рыбу поставили к реализации 16 товаропроизводителей области в количестве 5,1 тонны, в том числе свежую живую рыбу в количестве 3,2 тонны поставили 7 товаропроизводителей.

Овощи в ассортименте, в том числе соленые, фрукты, картофель и бахчевые (тыква) поставили 56 сельхозтоваропроизводителей из 15 районов области. Было реализовано 23,3 тонны плодоовощной продукции, в том числе 6,3 тонны картофеля, 1,1 тонны капусты.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности предложили к реализации 6,5 тонн макаронных, хлебобулочных и кондитерских изделий, 2 тонны крупы, 1,3 тонны муки, 3,5 тонны колбасных изделий и полуфабрикатов, 1,4 тыс. литров масла растительного, 1,0 тонну зерна и другие продукты питания.