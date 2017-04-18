Презентация книги "Наследники и наследие" состоится сегодня в Саратове
Сегодня в 16:00 в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки (ул. М. Горького, 40) состоится презентация книги «Наследники и наследие».
Презентация приурочена к 50-летнему юбилею Саратовского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».
В книге представлены публикации членов Саратовского регионального отделения ВООПИиК разных лет, историко-биографические исследования, материалы и подлинные документы практической деятельности общественности на протяжении 50 лет.
Полувековая история деятельности общественности по сохранению и популяризации памятников истории и культуры – это большой вклад в летопись Саратовской области, это дела людей, для которых изучение и сохранение наследия саратовской земли стала и общественным признанием, и профессией, и увлечением, и образом жизни.
На презентации будут присутствовать члены Саратовского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Книга «Наследники и наследие» представляет историческую ценность и предназначена для всех, кто интересуется историей Саратовского края.
Вниманию участников презентации будет представлена книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки «За годом год, за веком век: историко-культурное наследие Саратовской области».
За дополнительной информацией о мероприятии обращайтесь по телефону: 26-13-78 (Отдел краеведческой литературы Областной универсальной научной библиотеки).