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Саратов примет участие в акции "Библионочь"

Новости
Саратов примет участие в акции "Библионочь"

В этом году ее тема - «Новое прочтение».

Одним из участников акции станет областная универсальная научная библиотека. В ночь с 22 на 23 апреля здесь заново прочтут страницы любимых романов двух замечательных писателей И. Ильфа и Е. Петрова – «12 стульев» и «Золотой теленок». На протяжении всей Библионочи будет работать открытый микрофон, и каждый желающий сможет прочесть вслух любимый отрывок из любого романа.

По информации организаторов, пришедшие в этот вечер в библиотеку саратовцы и гости города смогут встретиться с автором литературно-краеведческого расследования «По саратовским следам “Золотого теленка”», членом Союза журналистов РФ Б.Н. Донецким и познакомиться с теми местами Саратова, которые могли бы быть связаны с героями и событиями, описанными в книге. Продолжит эту тему краеведческая лотерея «Литературные адреса Саратова», в ходе которой прозвучат отрывки из литературных произведений известных писателей, будут показаны видеоцитаты из кинофильмов, где запечатлены улицы города и редкие фотографии старого Саратова.

Воссоздать атмосферу 1920-30-х годов поможет джаз-оркестр «Ретро» под управлением Никиты Духовникова. Всех, кто готов научиться танцевать в стиле тех лет, ждет встреча с друзьями и партнерами Областной библиотеки – участниками студии исторического танца «L'été». Они расскажут о танцах начала ХХ века, исполнят парные показательные номера (танго, фокстрот, матчиш, чарльстон), а затем кавалеры и дамы с большим удовольствием научат всех желающих танцевать некоторые из этих танцев.

Творческая мастерская «Уроки актерской игры» поможет участникам Библионочи раскрыть свои внутренние таланты. Тренинг по актерскому мастерству проведет актриса и педагог Театральной Мастерской «ГРАНИ», режиссер спектакля «Вино из одуванчиков» Татьяна Рузымуратова.

Любителей книг и чтения, посетивших Областную библиотеку 22 апреля, ожидает уникальная профессиональная фотосессия, которая перенесет их в мир романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Посетителей также ждет театральная постановка по мотивам известных произведений в исполнении театральной студии «Фрактал» Лицея прикладных наук (руководитель – заслуженная артистка РФ, артистка ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва Т.К. Лыкова), разнообразные книжные инсталляции, мастер-классы и другие мероприятия.

В рамках «Библионочи» в отделе абонемента пройдет акция «Ночь возвращенной книги». Всех, у кого есть задолженности, приглашают воспользоваться моментом и принести не сданные в срок книги.

Фото http://szao-info.com