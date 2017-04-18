У саратовца изъяли более 300 граммов гашиша
Подозреваемый в хранении и сбыте наркотических средств задержан на территории Ленинского района.
В поле зрения наркополицейских попал 29-летний житель Саратова. При задержании у него было обнаружено три свертка из фольги, в которых, согласно заключению экспертов, находилось наркотическое средство – гашиш. В ходе обыска на квартире подозреваемого обнаружено более 300 граммов указанного вещества, а также смола канабиса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.
Задержанный пояснил, что хранил наркотики исключительно для личного употребления. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.