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Сад "Липки" вновь открыт для посетителей

Новости
Сад "Липки" вновь открыт для посетителей


На прошлой неделе там проводился ремонт.

По информации Волжской администрации, традиционные весенние работы по благоустройству одного из любимых мест отдыха горожан проводило МУП «Саргорсвет».

Специалисты предприятия завершили санитарную очистку территории, уборку листвы, очистили от мусора клумбы и перекопали грунт для высадки цветов, подготовили коммуникации для полива, очистили и покрасили опоры освещения, опилили деревья, помыли кованую ограду вокруг сада, установили новые урны и привели в порядок старые, подготовили к запуску фонтаны «Рыба» и «Глобус».

С сегодняшнего дня сад «Липки» открыт для посетителей и работает в прежнем режиме.