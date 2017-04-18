Разыскиваются граждане, пострадавшие от действий туроператора-мошенника
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.
Фигурантом проходит руководительница ООО «ПроспектЪ-плюс». По информации пресс-службы регионального управления МВД, в период времени с марта по ноябрь 2016 года подозреваемая под предлогом оформления туристических путевок заключала договора, получая оплату от граждан либо наличными, либо на банковскую карту. При этом она не исполняла свои обязательства по договорам и не предоставляла гражданам туристических путевок, совершая тем самым хищения денежных средств клиентов.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто мог пострадать от противоправных действий подозреваемой, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 27-84-83, 8(987) 813-48-48, 74-71-06.
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