В Саратове задержаны 35 водителей "подшофе"

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Как сообщили в ведомстве, ежедневно в мероприятии было задействовано свыше 40 инспекторов ДПС ГИБДД и 10 дружинников «Дорожный патруль».За время рейда проверено свыше 250 транспортных средств. Задержано 35 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Шесть человек из них от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказались, один нетрезвый автолюбитель на момент задержания оказался уже лишенным права управления транспортными средствами. Так же за езду в состоянии опьянения был задержан 25-летний водитель скутера «Ветер», который тоже ранее был лишен права управления транспортными средствами.В отношении водителей повторно севших за руль в алкогольном опьянении, возбуждены уголовные дела, теперь им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.