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Пассажиры могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидками

Новости
Пассажиры могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидками


Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением с 27 апреля по 4 мая и с 15 по 24 мая года.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, для верхних полок плацкартных вагонов с нумерацией мест №№ 34-54 при покупке билетов действует скидка 40%. Для верхних мест №№ 2-32 скидка составляет 20% при покупке билетов не позднее, чем за 7 суток до даты отправления поезда.

Специальный тариф не суммируется со скидками, применяемыми при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу.

Скидка не действует при оформлении проездных документов на проезд в плацкартных вагонах скорых фирменных поездов № 146/145 Москва – Назрань и № 61/62 Москва – Нальчик.

Фото http://ubr.ua