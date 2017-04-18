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Четвертая встреча цикла "Легенды драмы" будет посвящена Валентине Ермаковой

Новости / Главное из рубрик / Культура


Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова продолжает проект "Легенды драмы".

Тема четвертой встречи обозначена так: "Наш Пантеон: народная артистка СССР Валентина Ермакова. Непростая русская баба. Железная женщина эпохи. Телевизионный архив. «На что ушла моя жизнь». Последний укол инсулина. Герцогиня Мальборо и крестьянка Пелагея Амосова. Роль на Государственную премию".

В вечере принимает участие ученик Валентины Александровны, заслуженный артист России Игорь Баголей.

Четвертый вечер состоится 22 апреля в 17.00 в Музее театра.

Автор цикла Ольга Харитонова.

Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.