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В Воскресенском районе жена убила мужа
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В Воскресенском районе жена убила мужа

Новости


Собранные Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летней Юлии Ангаковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 6 декабря 2016 года в ночное время 24-летний мужчина с супругой Ангаковой распивали спиртные напитки по месту своего жительства. Во время застолья между ними возникла ссора из-за того, что мужчина стал высказывать в адрес супруги оскорбительные выражения. В ходе конфликта женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в область груди мужу. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте.

На завершающей стадии уголовного судопроизводства восторжествовал принцип неотвратимости наказания за совершение общественно-опасного деяния. Приговором суда Ангаковой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.