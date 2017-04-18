В Воскресенском районе жена убила мужа
Собранные Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летней Юлии Ангаковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 6 декабря 2016 года в ночное время 24-летний мужчина с супругой Ангаковой распивали спиртные напитки по месту своего жительства. Во время застолья между ними возникла ссора из-за того, что мужчина стал высказывать в адрес супруги оскорбительные выражения. В ходе конфликта женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в область груди мужу. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте.
На завершающей стадии уголовного судопроизводства восторжествовал принцип неотвратимости наказания за совершение общественно-опасного деяния. Приговором суда Ангаковой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.