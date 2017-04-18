Саратовским абитуриентам предлагают пройти отбор в Школу-студию МХАТ

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Как сообщили в ТЮЗе, целевой набор в прославленный театральный вуз проводится в Саратове впервые. Он призван дать шанс молодым талантам Саратова и области получить «огранку» у лучших педагогов, в учебном заведении с огромной историей и традициями, в гуще театральной жизни столицы. После окончания Школы-студии МХАТ выпускники вернутся в родной город, чтобы радовать своим творчеством саратовских зрителей на сцене Саратовского ТЮЗа.Прослушивания пройдут в несколько этапов. Первый тур отбора начнется в апреле и мае, он пройдет в Саратовском ТЮЗе. Представители театра отберут кандидатов, которым предстоит в конце июня предстать на втором туре перед преподавателями Школы-студии МХАТ. Успешно прошедшие второй этап абитуриенты будут приглашены в Москву на финальное прослушивание.По итогам прослушиваний в Саратове и Москве будут отобраны три студента, которым предстоит учиться в Школе-студии МХАТ, а после окончания обучения — стать частью труппы Саратовского ТЮЗа им. Ю.П.Киселева. Обучение будет бесплатным для студентов, им предоставят общежитие.