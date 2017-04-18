За 3 месяца 2017 года в Саратове зарегистрировано 116 наездов на пешеходов

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по информации отделения пропаганды ГИБДД города, большинство ДТП - 69 - совершено на пешеходных переходах.Особую тревогу вызывает положение, связанное с наездами на несовершеннолетних участников дорожного движения. За первый квартал текущего года зарегистрировано 17 ДТП с участием несовершеннолетних, из них 15 с участием детей-пешеходов. 13 ДТП совершено из-за нарушений правил проезда пешеходных переходов водителями. В одном случае ДТП произошло по вине взрослого пешехода, который переводил ребенка в неустановленном для перехода месте, одно ДТП произошло из-за нарушения самим ребенком правил перехода проезжей части.Чтобы снизить эту статистику, в период с 17 апреля по 25 апреля будут проводиться три профилактических мероприятия: «Водитель, внимание - тормози заранее!», «Дети на дороге», «Пешеход, пешеходный переход». Данные мероприятия направлены на выявление нарушений как водителями транспортных средств, так и самими пешеходами.- С наступлением весенне-летнего периода очень важно обратить внимание водителей на соблюдение скоростного режима вождения и, конечно, на соблюдении самого главного правила для безопасности водителей и пешеходов - снижение скорости вблизи пешеходного перехода, - пояснили в отделении пропаганды. - Основная задача сотрудников Госавтоинспекции состоит в недопущении дорожно-транспортных происшествий среди юных участников дорожного движения. Детская безопасность будет на особом контроле при проведении данных профилактических мероприятий. Максимальное количество личного состава в период проведения акции будет приближено к пешеходным переходам, особенно вблизи образовательных организаций.