Гандболисты «СГАУ-Саратов» заняли третье место на кубке России

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В Краснодаре завершился мини-турнир «Вконтакте финал четырех кубка России». Напомним, что он проводился в течение двух дней: 15 апреля состоялись полуфинальные встречи, 16 апреля — матч за третье место и финал.Волей жребия уже в полуфинале саратовцам предстояло встретиться с многолетним лидером отечественного гандбола, на тот момент действующим обладателем кубка клубом «Чеховские медведи». Не столько превосходство в классе, сколько психологическое преимущество многократных чемпионов России сделали результат этого матча предсказуемым. На протяжении всего первого тайма в действиях гандболистов «СГАУ-Саратов» чувствовалась растерянность, что позволило соперникам создать более чем комфортный задел. На перерыв команды ушли при счете 20:11. Во втором тайме «аграрии» сумели навязать борьбу фавориту и даже забили на один мяч больше, но ситуацию это не спасло. Итоговый счет — 35:27 в пользу «медведей».Во втором полуфинале краснодарский «СКИФ» обыграл ставропольский клуб «Динамо-Виктор» со счетом 29:28. Таким образом, в матче за третье место нашей команде вновь предстояло сразиться с принципиальным соперником, с которым она продолжает борьбу за попадание в четверку лидеров чемпионата России. Напомним, что уже в ближайшую пятницу, 21 апреля, команды проведут в Саратове первый четвертьфинальный матч гандбольной суперлиги. Игра в Краснодаре стала своеобразной тренировкой перед главными битвами, но это не умаляло важности победы, которая, безусловно, сулила психологические преимущества в будущих схватках. Так что матч прошел в очень напряженной борьбе. И если в первом его отрезке в роли лидеров выступали ставропольцы (первый тайм завершился со счетом 14:17 не в нашу пользу), то во втором «аграрии» полностью нивелировали задел, созданный соперником. Основное время завершилось с равным счетом, победителя выявляли в серии семиметровых бросков. Вратарю «СГАУ-Саратов» Андрею Дьяченко удалось отразить на один бросок больше. В итоге наша команда завоевала «бронзу» мини-турнира.Не менее захватывающим получился финальный матч, в котором встретились «Чеховские медведи» и «СКИФ». Хозяев не сколько не смутили регалии титулованного соперника, который выходил на площадку в ранге фаворита. Если первый тайм прошел в равной борьбе, то во втором краснодарцы стали постепенно наращивать отрыв, который в какой-то момент достигал четырех мячей. Чеховцы пытались отыграться и сократили отставание до минимума, но гандболисты «СКИФа» все же выстояли и выиграли кубок России.Фото пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов"