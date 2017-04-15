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«... Образов иных существованье»

Новости / Культура
«... Образов иных существованье»

В музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского работает выставка «Балет. Зазеркалье». Экспозиция составлена из снимков известного саратовского фотохудожника, артиста балета Алексея Борисова.

Размещенная в фойе музея, она словно зовет посетителей погрузиться в таинственный мир балета. Рассматривая кадры из спектаклей «Жизель», «Раймонда», «Дон Кихот», фото многочисленных репетиций, очередной раз поймала себя на мысли: «Писать об оперном спектакле должен критик со специальным музыкальным образованием». В этом смысле несказанно повезло мастерам классической хореографии — их коллега переквалифицировался в фотографа. К увиденным через объектив Алексеем Борисовым мгновениям сценической и закулисной жизни артистов балета абсолютно не подходит избитое: «Остановись, мгновенье!» В его фотографиях нет статичности, они сохраняют полетность тела и души лучших отечественных и саратовских танцоров.

Красочные сцены из репертуарных балетных постановок могут служить лучшей рекламой Саратовскому академическому театру оперы и балета. В портретных снимках Алексею каким-то непостижимым способом удается передать изящество артиста балета и талант драматического актера. Эффект потрясающий: испепеляющие страстью героини заслуженной артистки России Веры Шариповой словно выходят за рамки полотна, образно «раздвигая» его подобно театральному занавесу. «Инакость» Дианы Вишневой, ее космический дар отражен всего в двух цветах: черном и белом. И ты в полной мере понимаешь смысл определения «другая реальность», сохраняющая динамику реальности первичной, но возводя в искусство «в степень» искусной же его фиксацией.

Представлены в экспозиции и фотографии с международного фестиваля современной хореографии «Context» Дианы Вишневой, завсегдатаем которого является Алексей Борисов. Его фотоотражения данного проекта — попытка осмыслить современные процессы, эксперименты в хореографии.
Художник рассказывает, что традиционно в отзывах посетителей выставки звучит: «Мне больше всего понравилась такая-то фотография». Автор этих строк оригинальностью не отличилась и передала фотографу свое восхищение черно-белым снимком «Репетиция». Он и она на фоне кирпичной стены — сюжет по характеру и настроению напомнил картину главного художника Саратовского академического театра драмы Юрия Наместникова. Натянутые до предела струны души, воплощенные в изысканных изгибах тела, в обоих случаях рождаю магию высокого искусства.

Яркие впечатления от выставки воскресили в памяти строки Михаила Лермонтова: «В уме своем я создал мир иной И образов иных существованье; Я цепью их связал между собой, Я дал им вид, но не дал им названья». У художественного мира Алексея Борисова название есть: «Его величество Балет».

Новых творческих проектов, Алексей!

Автор Елена Маркелова

Фото автора

«... Образов иных существованье»
«... Образов иных существованье»
«... Образов иных существованье»