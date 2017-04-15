Президент ЦСИ "Винзавод" Софья Троценко расскажет о способах преобразования городской среды
В Саратове 15 апреля в 16.00 в галерее MoreArt по адресу Московская 122, ТВК "Москва" пройдет Skype-лекция Президента ЦСИ " Винзавод" Софьи Троценко "От промзоны к культурному кластеру".
Приглашаются все желающие. Здесь вы узнаете о способах преобразования городской среды, коллекционировании и не только.
Вход свободный.
Регистрируйте свое участие через куратора галереи MoreArt Дарью Кумакову на Фейсбуке.
Вас ждут и будут очень рады!