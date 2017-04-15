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"СГАУ-Саратов" вступает в борьбу за Кубок России

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"СГАУ-Саратов" вступает в борьбу за Кубок России

Уже сегодня саратовские гандболисты узнают своего соперника по полуфиналу.

"Финал четырех" Кубка России по гандболу пройдет 15 и 16 апреля в Краснодаре. На субботу запланировано проведение полуфинальных матчей, на воскресенье - матч за третье место и финал.

Напомним, что на пути к мини-турниру "аграрии" на стадии 1/8 финала одолели "Сунгуль" из Снежинска со счетом 26:23, а в четвертьфинале наша команда нанесла поражение астраханскому "Динамо" (30:26).

Сегодня в 20.00 по саратовскому времени пройдет жеребьевка полуфинальных пар (прямую трансляцию можно посмотреть здесь). Напомним, что вместе с саратовцами за престижный трофей будут бороться многолетние лидеры отечественного гандбола "Чеховские медведи", а также клубы "СКИФ" (Краснодар) и "Динамо-Виктор" (Ставрополь).

- На мой взгляд, главный фаворит Финала четырех - «Чеховские медведи», - приводит слова главного тренера "СГАУ-Саратов" Александра Алексеева пресс-служба Федерации гандбола России. - Но несмотря на это, в этом сезоне конкуренция между командами как никогда велика, и каждый может претендовать как на самые высокие места, так и на трофей. Кубок России — это отдельный турнир, и у меня нет сомнений, что все участники Финала четырех будут биться, шансы примерно у всех равны. Кто станет победителем — мы увидим 16 апреля.