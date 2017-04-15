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Саратовцев предупреждают о резком усилении ветра

Новости
Саратовцев предупреждают о резком усилении ветра


Возможно падение деревьев и обрыв линий электропередач.

По информации Саратовского ЦГМС, сегодня и завтра в областном центре ожидается погода с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, временами порывы будут достигать 12-17 м/с. Температура ночью будет +6°... +8°С, днем +10… +12°С.

Ночью и днем в субботу ожидается усиление северо-западного ветра до 17 м/с. Возможно падение деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций, обрыв линий электропередач и связи.

Фото http://ubr.ua