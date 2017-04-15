В районе набережной на день отключат воду

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18 апреля будут проводиться работы по подключению вновь построенного водопровода к существующим коммуникациям.По информации МУПП "Саратовводоканал", с 07.00 до 23.00 будет произведено отключение водовода d700 мм по ул. Чернышевского (от ул. Челюскинцев до ул. Новоузенская). В связи с этим будет прекращено холодное водоснабжение жилых домов и учреждений на улицах Чернышевского (от ул. Челюскинцев до ул. Новоузенская), Набережная Космонавтов, Лермонтова (от Князевского Взвоза до ул. Валовая), Валовая (от ул. Чернышевского до ул. Набережная Космонавтов, а также дома №№27 и 36), Радищева (дом №8а), Мичурина (дома №№122а, 144/148, 150/154, 167), ул. Рамаева (дом №6/12), Песковский переулок, Челюскинцев (от ул. Набережная Космонавтов до ул. Чернышевского, а также дом №24/28), Бабушкин взвоз, Некрасова, Комсомольская, Князевский Взвоз, Октябрьская, Григорьева, Нескучный переулок, Обуховский переулок, Первомайская, Соляная, Московская (все перечисленные улицы – на участке от ул. Чернышевского до ул. Набережная Космонавтов).Коммунальщики напоминают о необходимости пополнить запасы воды, а также рекомендуют в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.Фото http://regionsamara.ru