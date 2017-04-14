Пенсионерка и ее сын погибли в огне
Наиболее вероятная причина трагедии - неосторожное обращение с огнем.
ЧП произошло в одном из населенных пунктов Калининского района. По факту гибели на пожаре двух человек - 64-летней местной жительницы и ее 27-летнего сына - в настоящее время проводится доследственная проверка.
Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, ночью 14 апреля в домовладении, расположенном в одном из сел Калининского района, произошло возгорание. После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела проживающих в нем женщины и ее сына. Возгорание заметили соседи погибших, которые и сообщили о произошедшем. Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
В настоящее время следователи устанавливают всее обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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