Новая линейка бумаги «Embossed Paper» запущена XEROX в России
На днях компания Xerox анонсировала свою новинку – новую линейку дизайнерской текстурированной бумаги «Embossed Paper» (пер.с англ.: выбитая бумага). Серия представлена с обширным ассортиментом фактур: грубый лен, гладкий лен, кожа и гранит.
Данная серия бумаги была разработана специально для цветной лазерной печати, ее выпуск налажен во всегда актуальном формате SRA3 450x320 мм. Плотность бумаги составляет 240 гр./м2.
«Embossed Paper» - настоящее спасение для типографской промышленности. Ее текстуры отлично подойдут для печати художественных репродукций, приглашений, открыток, сертификатов, обложек книг, визитных карточек, буклетов, фотоальбомов, постеров и меню.
Как считает Антон Китоть, менеджер по продукту компании Xerox Евразия, текстурированная бумага серии «Empossed Paper» не только доступна любой типографии, даже самой небольшой, но и открывает дополнительные возможности в развитии бизнеса.
Новая серия бумаги Xerox выпускается в объемных пачках по 250 листов. Бумага уже доступна для заказа в России и странах СНГ. Насколько известно, на Кубани владельцы нескольких типографий уже заинтересовались данным продуктом, одна их таких типографий в Краснодаре. Остается только ждать, когда тенденция распространится по всем регионам РФ.
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