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В российских городах начали выпекать мацу перед праздником Песаха

Новости
В московской мацопекарне на Покровке 5 апреля был дан старт всероссийской акции по выпеканию еврейского «хлеба бедности».

В российских городах начали выпекать мацу перед праздником Песаха

Мацу пекут накануне Песаха – одного из главных еврейских праздников. Российский еврейский конгресс (РЕК) выступил инициатором акции, которую поддержали еврейские общины во многих регионах и городах страны (Саратове, Рязани, Кисловодске, Омске, Ставрополе и др.).

Цель мероприятия – познакомить всех желающих с древними традициями, побудить перенять опыт старших поколений, научить печь мацу.
Юрий Каннер, президент РЕК, рассказал, что не случайно девизом акции выбран призыв из Пасхальной Агады (сборника молитв и благословений) «Научи сына своего». Это – сохранение культурного кода евреев, символ освобождения народа из рабства. Выпечка мацы, а также ежегодное паломничество членов РЕК по израильской пустыне Арава – традиционные предпасхальные мероприятия, во время которых передается опыт поколений.
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