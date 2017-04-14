В российских городах начали выпекать мацу перед праздником Песаха
В московской мацопекарне на Покровке 5 апреля был дан старт всероссийской акции по выпеканию еврейского «хлеба бедности».
Мацу пекут накануне Песаха – одного из главных еврейских праздников. Российский еврейский конгресс (РЕК) выступил инициатором акции, которую поддержали еврейские общины во многих регионах и городах страны (Саратове, Рязани, Кисловодске, Омске, Ставрополе и др.).
Цель мероприятия – познакомить всех желающих с древними традициями, побудить перенять опыт старших поколений, научить печь мацу.
Юрий Каннер, президент РЕК, рассказал, что не случайно девизом акции выбран призыв из Пасхальной Агады (сборника молитв и благословений) «Научи сына своего». Это – сохранение культурного кода евреев, символ освобождения народа из рабства. Выпечка мацы, а также ежегодное паломничество членов РЕК по израильской пустыне Арава – традиционные предпасхальные мероприятия, во время которых передается опыт поколений.
Мацу пекут накануне Песаха – одного из главных еврейских праздников. Российский еврейский конгресс (РЕК) выступил инициатором акции, которую поддержали еврейские общины во многих регионах и городах страны (Саратове, Рязани, Кисловодске, Омске, Ставрополе и др.).
Цель мероприятия – познакомить всех желающих с древними традициями, побудить перенять опыт старших поколений, научить печь мацу.
Юрий Каннер, президент РЕК, рассказал, что не случайно девизом акции выбран призыв из Пасхальной Агады (сборника молитв и благословений) «Научи сына своего». Это – сохранение культурного кода евреев, символ освобождения народа из рабства. Выпечка мацы, а также ежегодное паломничество членов РЕК по израильской пустыне Арава – традиционные предпасхальные мероприятия, во время которых передается опыт поколений.