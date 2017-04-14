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Саратовская область примет участие в межрегиональной акции "Гагаринский субботник"

Новости
Саратовская область примет участие в межрегиональной акции "Гагаринский субботник"


Мероприятия по благоустройству пройдут в рамках празднования 56-летия со дня полета первого человека в космос.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, наш регион примет участие в акции уже во второй раз. Также она пройдет во Владимирской, Калужской, Смоленской областях и Хабаровском крае.

В рамках проекта планируется проведение субботников на объектах, связанных с именем Ю.А.Гагарина и космосом. Первым эстафету принял город Гагарин Смоленской области. В Объединенном мемориальном музее Ю.А.Гагарина прошел эко-квест, в котором школьники были задействованы в уборке музейной территории и памятных мест, связанных с жизнью семьи первого космонавта. Игровой субботник проходил в два этапа – 7 и 11 апреля – и служил подготовкой к межрегиональной детской интеллектуально-игровой эстафете «Гагаринские старты», которая состоялась вчера, 12 апреля.

27 апреля в Саратовской области на месте приземления Ю.А.Гагарина пройдет финал областного туристического «Культурно-познавательного квест-тура» для школьников из муниципальных районов области. Ребята в увлекательной форме квеста примут участие в уборке территории, будут искать подсказки и ключи, проявлять смекалку и изобретательность, таким образом проверят свои знания о первом космонавте.