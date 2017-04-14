С 1 апреля 2017 года вступил в силу новый Маркетинг-план компании МейТан
Компания МейТан сообщила об обновлениях, внесенных в Маркетинг-план. Международная диверсифицированная группа компаний презентовала 1 апреля 2017 года главный финансовый документ, в котором представлены преимущества Компании, указаны варианты сотрудничества партнеров с МейТан и условия получения бонусов, премий и различных выплат.
Все обновления внесены на основе разработанной в организации новой стратегии Компании до 2025 года. Специалисты МейТан учли современную конъюнктуру рынка, последние тенденции развития новых каналов продаж и интернет-технологий. Документ позволяет партнерам компании получить больше возможностей для дохода и открытия новых региональных офисов МейТан.
Условия сотрудничества с компанией расписаны очень понятно и четко: можно легко спрогнозировать будущий карьерный рост и рассчитать возможный заработок.