Жители России проверят свои знания военной истории

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Акция проводится Молодежным парламентом при Государственной Думе в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!» уже во второй раз. Ожидается, что тест по истории Великой Отечественной войны на этот раз будут писать не менее 300 тысяч человек.По информации организаторов, задания к тесту составят ведущие ученые Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Всего участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые охватят не только военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение от фашизма Европы.К проверке знаний привлекут и иностранцев. Акция, которая за рубежом будет иметь название «Тест по истории победы над фашизмом», пройдет более чем в 30 странах. Для этого задания переведут на шесть языков.Тест можно будет пройти на специальных площадках и в сети Интернет. Акция начнется в 11 часов по местному времени.Фото http://z61.d.sdska.ru