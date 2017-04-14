Саратовские студенты вышли в финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
Мероприятие пройдет с 15 по 19 мая в Краснодаре.
По информации министерства образования области, по результатам отборочных этапов в финал чемпионата вышли двое саратовцев.
По компетенции «Сварочные технологии» финалистом стал студент Поволжского колледжа технологий и менеджмента г. Балаково Андрей Солдатов.
По компетенции «Печатные технологии в прессе» в финале примет участие Кристина Петрова, студентка Саратовского архитектурно-строительного колледжа.
Всего в отборочных соревнованиях приняли участие 19 представителей нашего региона.