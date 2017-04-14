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В Балакове изъято более 16 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Новости
В Балакове изъято более 16 тысяч бутылок контрафактного алкоголя


Возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, сотрудниками полиции по подозрению в хранении и реализации контрафактной алкогольной продукции задержаны двое жителей Балакова. В ходе обысков в местах их проживания, а также в арендуемых ими гаражах обнаружено более 16 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя различных наименований и торговых брендов. На большей части продукции отсутствовала соответствующая маркировка, либо имелись поддельные акцизные марки сбора.

В полиции уточнили, что злоумышленникам может грозить лишение свободы сроком до 6 лет и крупный денежный штраф до 1 миллиона рублей.

Фото http://srb62.ru